«Фундаментальных оснований не утвердить дивиденды не видим»: «Татнефть» может выплатить рекордные 204 млрд

Фото: Максим Платонов

На дивиденды может пойти 86% от чистой прибыли за 2023 год

Совет директоров «Татнефти» подтвердил сегодня, что повторное годовое общее собрание акционеров (ГОСА) пройдет 27 июня. Здесь среди прочего должны утвердить решение о выплате дивидендов за 2023 год.

— В связи с объявлением годового собрания акционеров несостоявшимся из-за отсутствия кворума совет директоров «Татнефти» подтвердил решение о повторном созыве общего собрания акционеров 27 июня 2024 года, — говорится в сообщении компании.

Изначально ГОСА должно было пройти 14 июня, но собрать 50% голосов, необходимых для кворума, не удалось. В результате собрание акционеров пройдет в заочном режиме, акционеры смогут проголосовать дистанционно. Дата «отсечки» для участия не меняется — 20 мая.

Перенос ГОСА прогнозировался еще в апреле этого года, когда совет директоров «Татнефти» утверждал повестку и назначал дату годового собрания. При ее утверждении сразу заложили две даты проведения: основную, 14 июня, и повторную — 27 июня. Тогда же СД рекомендовал выплатить дивиденды в размере 87,88 рубля за акцию, включая выплаченные промежуточные дивиденды в 62,71 рубля. Таким образом, ГОСА предстоит утвердить финальные дивиденды в размере 25 рублей за акцию. С учетом промежуточных выплат итоговая дивидендная доходность акций за 2023 год составит 12,2%. Всего «Татнефть» направит на дивиденды рекордные 204 млрд рублей, или 86% от чистой прибыли за 2023 год. По РСБУ в 2023 году она составила примерно 238 млрд рублей.

Акции «Татнефти» по-прежнему выглядят перспективными

Однако «дублирование» ГОСА периодически тревожит новичков-акционеров (трейдеров), покупающих «голубые фишки» с целью извлечения прибыли в виде дивидендов. Повторный созыв ГОСА воспринимается ими как форс-мажор, и они боятся не получить доход.



— В случае с «Татнефтью» это действительно становится классикой жанра, — отмечает инвестиционный стратег Юрий Козлов.

Он предполагает, что повторные ГОСА приходится созывать из-за позиции иностранных акционеров — держателей бумаг ADR, которые не дают собрать более чем половины голосов размещенных голосующих акций общества (то есть 50%+). Наличие такого кворума обязательно при созыве годового собрания, как того требует ФЗ «Об акционерных обществах». Но есть запасной вариант. При повторном созыве ГОСА достаточно иметь кворум в 30% — это следует из положений закона об АО, отмечает инвестиционный стратег, объясняя причины постоянного дублирования. Опытные трейдеры относятся к этому как к техническим нюансам, так как акции «Татнефти» по-прежнему выглядят перспективными. Юрий Козлов полагает, что заявленные выплаты акционеров будут утверждены.



С ним согласны в ИК «Цифра брокер».

— Не состоявшееся 14 июня ГОСА «Татнефти» из-за отсутствия кворума не означает, что компания не утвердит рекомендованные ранее советом директоров дивиденды за 2023 год. Повторное собрание состоится 27 июня, и мы крайне низко оцениваем риски, что акционеры могут отказаться от выплаты дивидендов, поскольку для «Татнефти» проведение повторных ГОСА стало уже практически традицией. А фундаментальных оснований не утвердить дивиденды мы не видим, — сообщила аналитик Наталия Пырьева.

Добавим, что большинство нефтегазовых компаний страны приняли решение выплатить дивиденды. Исключением стал «Газпром», чей главный акционер — государство рекомендовало отказаться от выплат и направить их на развитие компании. Отказ от дивидендов сейчас повышает риски, что аналогичное решение будет принято и в следующем году.

Луиза Игнатьева