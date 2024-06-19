Сеть «Вкусно — и точка» выводит из меню чиабатту с тунцом

Фото: Максим Платонов

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» выводит из продажи чиабатту с тунцом. Причиной такого решения стали проверки сырья у поставщиков и предприятий общепита после случаев ботулизма.

— Ввиду того, что у ряда поставщиков и на некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатту с тунцом, — говорится в сообщении компании.

При этом в сети подчеркнули, что не получали жалоб на блюдо. Однако компания понимает важность дополнительных проверок и поддерживает решение компетентных органов, чтобы гарантировать полную безопасность для своих гостей. О возвращении в регулярное меню «Кафе» чиабатты с тунцом будет сообщено дополнительно.

Напомним, число госпитализированных с признаками ботулизма в Татарстане пациентов выросло до 15.