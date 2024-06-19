Пожар на атакованной ВСУ нефтебазе в Азове не могут потушить уже больше полутора суток

На нефтебазе в городе Азове Ростовской области продолжают тушить пожар, начавшийся после атаки беспилотника. По сообщению губернатора региона Василия Голубева, ликвидировать возгорание пока не удается. Более того, произошла разгерметизация второго резервуара.



Ситуация на месте происшествия остается сложной. Специалисты МЧС продолжают работы по тушению пожара. В ночь на 18 июня в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. Жертв нет, превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлено. К утру 19 июня возгорание удалось локализовать на площади 3 200 кв. м.

В тушении пожара задействованы более 200 человек и почти 50 единиц техники, а также пожарный поезд.