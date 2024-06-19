Прокуратура Татарстана выявила нарушения при поставках шин для скорой помощи

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Тукаевского района провела проверку соблюдения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки выяснилось, что ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи» заключило контракт с ООО «ТД Интердеталь» на поставку автомобильных шин по итогам электронного аукциона.



Согласно законодательству (ст. 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), исполнитель (в данном случае ООО «ТД Интердеталь») обязан принять своевременные меры по поставке товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.

Однако поставщик не выполнил свои обязательства по поставке шин в установленные сроки, нарушив требования закона.



По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю ООО «ТД Интердеталь», которое было рассмотрено и удовлетворено. Причины и условия допущенных нарушений устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Напомним, с 1 июня 2024 года единый кол-центр системы здравоохранения Татарстана начал работу по короткому номеру.

