Инфляция в Татарстане в мае составила 0,8%

Фото: Динар Фатыхов

Инфляция в Татарстане в мае составила 0,8%. С начала года ее показатели равны 3,2%. По сравнению с апрелем продукты питания в регионе подорожали на 0,4%, сообщает «Интерфакс».

За месяц цены на непродовольственные товары в Татарстане выросли на 0,6%, а услуги подорожали на 1,5%. Согласно заложенному в бюджете Татарстана прогнозу, в 2024 году инфляция в республике должна снизиться до 4,5%.

В апреле же инфляция в республике оставалась ниже общероссийской. В республике она составила 7,7%. В марте этот показатель был на уровне 7,3%.

Разиль Самигуллин