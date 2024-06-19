Итоги шестого дня Игр БРИКС: у сборной России 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых

Фото: Динар Фатыхов

Тридцать пять комплектов наград в шести видах спорта разыграны в седьмой соревновательный день. Владислав Артемьев, представляющий столицу Татарстана, завоевал серебряную медаль на шахматном турнире по блицу.



Олимпийская чемпионка из Татарстана Марта Мартьянова взяла золото в фехтовании на рапирах на Играх БРИКС в Казани.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 156 93 63 312 2 Белоруссия 26 49 59 134 3 Китай 17 16 12 45 4 Узбекистан 4 13 21 38 5 Иран 4 10 15 29 6 Бразилия 3 10 13 26 7 Азербайджан 3 3 5 11 8 Индия 1 3 10 14 9 Монголия 1 1 6 8 10 Армения 1 0 6 7

Напомним, суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы.

