Итоги шестого дня Игр БРИКС: у сборной России 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых
Тридцать пять комплектов наград в шести видах спорта разыграны в седьмой соревновательный день. Владислав Артемьев, представляющий столицу Татарстана, завоевал серебряную медаль на шахматном турнире по блицу.
Олимпийская чемпионка из Татарстана Марта Мартьянова взяла золото в фехтовании на рапирах на Играх БРИКС в Казани.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
Россия
|156
|93
63
|312
|2
|Белоруссия
|26
|49
|59
|134
|3
|Китай
|17
|16
|12
|45
4
|Узбекистан
|4
|13
|21
|38
|5
|Иран
|4
|10
|15
|29
|6
|Бразилия
|3
|10
|13
|26
|7
Азербайджан
|3
|3
|5
|11
|8
|Индия
|1
|3
|10
|14
|9
|Монголия
|1
|1
|6
|8
|10
|Армения
|1
|0
|6
|7
Напомним, суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы.
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