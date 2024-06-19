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Итоги шестого дня Игр БРИКС: у сборной России 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых

21:00, 19.06.2024
Итоги шестого дня Игр БРИКС: у сборной России 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых
Фото: Динар Фатыхов

Тридцать пять комплектов наград в шести видах спорта разыграны в седьмой соревновательный день. Владислав Артемьев, представляющий столицу Татарстана, завоевал серебряную медаль на шахматном турнире по блицу.

Олимпийская чемпионка из Татарстана Марта Мартьянова взяла золото в фехтовании на рапирах на Играх БРИКС в Казани.

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего
1

Россия

15693

63

312
2Белоруссия264959134
3Китай17161245

4

Узбекистан4132138
5Иран4101529
6Бразилия3101326
7

Азербайджан

33511
8Индия131014
9Монголия1168
10Армения1067

Напомним, суммарно в пятый день соревнований разыграно 17 комплектов медалей в дисциплинах: прыжки в воду, спортивная борьба, баскетбольное двоеборье и шахматы.

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Спорт Татарстан

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