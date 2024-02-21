В России может появиться День участника СВО

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект об установлении памятной даты — Дня участника специальной военной операции (СВО). Его предложили отмечать 24 февраля — в день начала спецоперации.

— Президент Российской Федерации В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что участники специальной военной операции (СВО) должны чувствовать не только материальную, но и моральную поддержку со стороны государства и граждан. «Они должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках специальной военной операции», — сказано в пояснительной записке законопроекта.

По мнению авторов инициативы, нововведения будут способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи и формированию у нее чувства долга перед Отечеством.

Изменения предлагается внести в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». В случае одобрения закона День участника СВО станет 18-й памятной датой в стране.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».