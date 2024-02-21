Экс-замглавы Фонда соцстраха в Татарстане приговорили к 7 годам за «колясочную» аферу

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вынес приговор по делу о так называемой «колясочной» афере. Виновными в хищении 14,5 млн рублей Фонда соцстраха и попытке увода еще 10,7 млн рублей признаны бывший замглавы отделения ФСС в Татарстане Камиль Фатыхов, экс-начальник отдела Марат Сагиров и его младший брат Ильдар, сотрудник ООО «Альянс», передает с заседания журналист «Реального времени».



Суд приговорил Фатыхова к 7 годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей, такое же наказание назначено Марату Сагирову, тогда как брату Сагирова суд определил наказание в 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Гражданский иск потерпевшего фонда суд оставил без рассмотрения, признав право обратиться за взысканием в гражданском порядке. Как выяснило «Реальное время», это произошло ввиду сокращения установленного судом ущерба до 3,9 млн рублей. При этом действия Камиля Фатыхова и Марата Сагирова в приговоре квалифицированы как покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ну а Ильдара Сагирова суд посчитал лишь пособником этого длящегося преступления.

Напомним, с учетом нормы о зачете сроков и времени в СИЗО Камиль Фатыхов и Марат Сагиров уже отсидели по 6 лет. Младший брат последнего еще до суда был освобожден под домашний арест.

В прениях для каждого из фигурантов гособвинитель Максим Житлов запрашивал по 8 лет лишения свободы и настаивал на удовлетворении гражданского иска ФСС на 14 млн 533 тысячи рублей.

В свою очередь подсудимые и их адвокаты просили об оправдательном приговоре. В частности, указывали — ущерб ни государству, ни инвалидам не причинен, колясками и протезно-ортопедическими изделиями последних обеспечили с доставкой на дом, и никаких претензий к качеству они не предъявляли. Настаивали — цена изделий не была завышенной и соответствовала цене на те же товары по заключенному в 2018 году госконтракту. Просто по контракту закупки осуществлял сам фонд, при наличии средств, а в данном случае это делала коммерческая фирма по договору с самими инвалидами, после чего представляла документы на компенсацию понесенных расходов.

Камиль Фатыхов в последнем слове заявлял: «Прошу отпустить меня домой... В том, в чем меня обвиняют, я не виноват. В основу обвинения были положены мои должностные обязанности и инструкции...» По словам бывшего ВИП-страховщика, выделяемых фонду средств на закупку средств реабилитации «физически не хватало для обеспечения всех инвалидов», поэтому «на протяжении многих лет порядка 30—40% инвалидов» оставались без колясок и протезов. Поэтому и была выбрана схема с приобретением необходимого товара через коммерческую фирму и выплату компенсации от государства. По словам подсудимого, в данный момент «все то же самое делается» в рамках проекта с электронными сертификатами.

Однако суд согласился с версией СК и прокуратуры, что в 2018—2019 годах обвиняемые незаконно получили доступ к персональным данным инвалидов, нуждающихся в инвалидных колясках и протезах, и через фирму «Альянс» стали предоставлять очередникам нужный товар по завышенной стоимости. Далее направляли сфабрикованные документы с заявлениями от имени инвалидов в отделения фонда для получения компенсации мошенническим путем. В первом эпизоде дела фигурируют 614 фактов перевода средств на счета инвалидов, а далее закупщика — «Альянса», во втором — еще 520 пакетов документов на выплату компенсаций в 10,7 млн рублей, которые остались неоплаченными — по результатам начатой проверки в фонде. Следствием эти действия квалифицированы как мошенничество в составе группы в особо крупном размере и покушение на таковое.

При этом, как подчеркивал в прениях адвокат Марсель Шагиахметов в защиту Сагирова-младшего, иск на 14,5 млн рублей ФСС к его клиенту не предъявлял — требовал взыскать эту сумму лишь с двух своих бывших сотрудников, тогда как прокурор просил суд о взыскании со всей тройки обвиняемых.