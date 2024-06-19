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Банк России опубликовал официальный курс валют на 20 июня

17:39, 19.06.2024
Банк России опубликовал официальный курс валют на 20 июня
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на четверг, 20 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня упала на 0,63 рубля, доллар подешевел в цене на 4,41 рубля, евро опустился на 4,21 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 11,17 рубля;
  • доллар — 82,63 рубля;
  • евро — 89,09 рубля.

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