Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом

Фото: скриншот трансляции ТАСС

Владимир Путин начал свой государственный визит во Вьетнам после переговоров в КНДР. Президент России проведет встречи с руководством Вьетнама и встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Ожидается, что Ханой станет финальной точкой трехдневной поездки президента России. В ходе визита запланированы переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама: президентом, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии страны, премьер-министром правительства и председателем Национального собрания.

Это уже пятая поездка Путина во Вьетнам на высшем посту. Ранее президент посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

В первом квартале 2024 года доля расчетов между Россией и Вьетнамом в национальных валютах — российских рублях и вьетнамских донгах — выросла почти до 60% объема двусторонней торговли.

