Путин в КНДР, зимний сад на месте «Крокуса», проверка задержанного рейса из Бегишево в Анталью
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 19 июня.
- В Пхеньяне началась церемония официальной встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. После нее состоятся российско-корейские переговоры, на которых политики обсудят международную повестку и пути восстановления гуманитарных связей, а также вопросы безопасности и сотрудничества в различных сферах.
- В конце 2025 года начнется испытание новой вакцины от туберкулеза на добровольцах. В 2026 году документы на регистрацию препарата будут поданы в Минздрав, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
- Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что обсуждается идея создания зимнего сада или сквера в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» с собственником здания.
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность скачка цен на такси во время недавних ливней в Москве. Он считает, что основную выгоду от роста тарифов получают службы заказов, а не исполнители.
- Камская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса № 8816 сообщением Бегишево — Анталья, который был задержан 18 июня по технической причине. Вылет отложен с 15.00 до 03.45 следующих суток. Однако, согласно данным онлайн-табло, самолет до сих пор не вылетел.
- Wildberries и Группа Russ объявили об объединении — два крупных игрока рынков маркетплейсов и наружной рекламы совместно планируют «создать новейшую цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия». Возглавит объединенную компанию Татьяна Бакальчук.
- Власти Молдавии намерены наказать спортсменов, которые участвуют в Спортивных играх стран БРИКС без согласования с Министерством образования. Если будет доказано, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, они могут столкнуться с сокращением или приостановкой финансирования. Ранее Министерство культуры Молдавии начало расследование в связи с выступлением ансамбля «Жок» на Петербургском международном экономическом форуме и временно отстранило от должности его руководителя.
- По меньшей мере 550 паломников из исламских стран погибли в Саудовской Аравии во время хаджа из-за жары. Тела доставлены в один из крупнейших моргов Мекки, 323 из общего числа умерших являлись гражданами Египта. Температура воздуха в Мекке достигает почти 52 градусов Цельсия.
Рената Валеева
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