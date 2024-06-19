В Беларуси сообщили о реализации белорусско-российского проекта по созданию лазера

Фото: Максим Платонов

На проходящей в Минске II Международной выставке индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2024» представитель белорусской компании «Лэмт», участвующей в проекте, сообщил о продолжении работы над созданием мощного лазерного модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС.

По словам представителя компании, белорусская сторона уже передала свою часть проекта России и сейчас на российской стороне идет общий монтаж и подготовка к испытаниям. Параллельно с этим белорусские разработчики также работают над небольшой мобильной системой мощностью 10 кВт, которая в следующем году будет увеличена до 60 кВт.

Специалист компании отметил, что дальность поражения нового лазерного модуля составит минимум шесть километров, причем он сможет уничтожать любые беспилотники. Он также добавил, что мощность лазера позволяет поражать и баллистические цели, но пока конкретных работ по этому направлению применительно к этой системе не ведется.



В компании также ведут работы по совершенствованию многофункционального мобильного комплекса дистанционного наведения Quad-Terminator. Специалист рассказал, что «Терминатор» — это серийное изделие, которое поставляется за границу десятками штук. В настоящее время компания работает над заменой противотанковых ракет на маленькие ракеты для борьбы с беспилотниками. Кроме того, рассматривается вариант установки антидронов на направляющих, которые будут сами лететь, встречать и уничтожать дроны противника.

