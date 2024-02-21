Казанский «Рубин» расстался с защитником Иваном Савицким

Казанский «Рубин» разорвал контракт с 20-летним защитником Иваном Савицким. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Савицкий перешел в стан «красно-зеленых» в июне 2021 года. До этого он выступал в клубе «Ленинградец». В этом сезоне Иван защищал цвета московской «Родины».

Контракт футболиста с клубом действовал четыре года. После ухода Савицкого в клубе насчитывается девять защитников.

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