Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Он прибыл в республику как почетный гость «Игр будущего». Рустам Минниханов в своем приветствии отметил: «Мы признательны Вам за Вашу последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Российской Федерацией. Мы постарались составить насыщенную программу, чтобы Вы за время своего краткого визита ознакомились с Татарстаном и оценили его потенциал».

Президент Республики Сербской посетил предприятия республики и ознакомился с инвестиционными, цифровыми возможностями Татарстана. В настоящее время оборот между Татарстаном и Республикой Сербской остается на низком уровне.

Милорад Додик отметил, что его государство заинтересовано в продукции машиностроителей республики, особенно на газомоторном топливе. Он также добавил, что делегация республики планирует принять участие в форуме Kazan Digital Week.

Стороны добавили, что они заинтересованы в сотрудничестве и расширении объемов торговли, в частности, по таким направлениям, как машиностроение, нефтехимия, автомобилестроение, энергосберегающие технологии. Ранее Додик стал первым президентом, с кем встретился Путин в Казани.

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Разиль Самигуллин