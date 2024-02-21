В Казань прилетел президент Узбекистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прилетел в Казань. В аэропорту его встретил премьер-министр республики Алексей Песошин.

Как и другие гости, Мирзиёев посетит церемонию открытия «Игр будущего». Он также проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Первым в Татарстан в среду, 21 февраля, прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. После обеда в столицу республики прилетел российский лидер Владимир Путин. Следом в Казань прибыл глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Также ожидается прибытие главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Церемония открытия Игр пройдет в одном из павильонов «Казань Экспо». Она стартует в 19.00. Программа начнется с представления каждой из 21 дисциплины, которые разделены на пять направлений: «Спорт», «Тактика», «Стратегия», «Скорость» и «Технологии». За ними последуют парад спортсменов и официальная часть с речами лидеров.

Напомним, Шавкат Мирзиёев посетил Казань 5 октября. В рамках визита он осмотрел выставку промышленного потенциала республики. Вместе с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым он подвел итоги III Форума межрегионального сотрудничества. Стороны также обсудили и совместные проекты.



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