В Татарстане построен завод по производству лифтового оборудования

Фото: Фатыхов Динар

Завод по производству лифтового оборудования введен в эксплуатацию в Зеленодольском районе Республики Татарстан. Предприятие расположено на территории промышленного парка «Зеленодольск». К запуску завод подготовили компания «Регионлифтмаш» (технический заказчик), «ТСК «БарсПром» (подрядчик) и проектировщик «ПЦ Град». Об этом заявили в Госстройнадзоре Татарстана.

Предприятие расположено в здании общей площадью 7 940 квадратных метров. В здании есть цех, склад и административно-бытовой корпус. Предусмотрены четыре рассредоточенные эвакуационные двери. Периметр здания оборудован металлическими стремянками на кровлю.

На первом этаже административно-бытового корпуса расположены КПП, охрана, служебные кабинеты, медпункт, мастерские, обеденный зал и конференц-зал. На втором этаже есть кабинет директора, комната отдыха с санузлом, приемная, переговорная, комната приема пищи, офисные помещения и санузел для маломобильных граждан.

Мощность завода составит 3 тысячи лифтов в год. Завершение строительства запланировано в три этапа. На данный момент завершился первый этап. Второй очередью застройщик объекта, ООО «Татлифт», построит испытательную базу. Третьей — корпуса, где будут производить компоненты лифтов.

Предприятие «Татлифт» зарегистрировано в сентябре 2020 года. История компании же, согласно информации с их официального сайта, начинается в 2002 году. Предприятие специализируется на производстве лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек.

Доходы предприятия за 2022 год составили 610,6 млн рублей, а чистая прибыль — 41,4 млн. Среднесписочная численность «Татлифта» — 19 человек, по размерам компания относится к малым предприятиям. Уставный капитал — 100 тысяч рублей.

Единственный владелец компании — Гузалия Надфуллина. Ранее она была генеральным директором ООО «Эверест Премиум», которая занимается ремонтом машин и оборудования. Генеральный директор «Татлифта» — Гульшат Загидуллина, которая также является руководителем и совладельцем ООО «Лифт-Строй Казань» и «Казанского лифтостроительного завода».

На официальном сайте компании в качестве продукции указаны пять видов лифтов, отличающихся отделкой и внешним видом. По заявлению «Татлифта», производитель занимается полным циклом использования лифтового оборудования — от проектирования до технического обслуживания, продажи и замены.

Ранее, в начале февраля, на территории «Зеленодольского завода им. Горького» заложили строительство двух скоростных пассажирских судов «Метеор-2020» проекта 03830. Они предназначены для Татарстана, сообщает пресс-служба предприятия.

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Разиль Самигуллин, Артем Гафаров