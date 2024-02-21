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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань

11:26, 21.02.2024 4
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

Белорусский лидер примет участие в мероприятиях «Игр будущего». Церемония открытия турнира начнется сегодня в 19.00.

Еще в церемонии открытия турнира должны принять участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый вице-президент Зимбабве Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга, президент Республики Сербской Милорад Додик и другие.

Накануне свой приезд в Казань анонсировал и глава российского государства Владимир Путин. Он встретится с зарубежными лидерами.

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ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 12:01
    А что на подносе у средней девушки?
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    Анонимно 12:16
    Судя по цвету, селедка под шубой. Праздник же, надо отмечать по традициям!
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    Анонимно 12:19
    Губадия, наверное
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  • Анонимно 12:20
    Наши казанские девчонки хороши!!!
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