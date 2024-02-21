Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Казань. В международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая его встретил раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.
Белорусский лидер примет участие в мероприятиях «Игр будущего». Церемония открытия турнира начнется сегодня в 19.00.
Еще в церемонии открытия турнира должны принять участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, первый вице-президент Зимбабве Константино Гувейа Доминик Ньикадзино Чивенга, президент Республики Сербской Милорад Додик и другие.
Накануне свой приезд в Казань анонсировал и глава российского государства Владимир Путин. Он встретится с зарубежными лидерами.
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