Рустам Минниханов: «Российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики У Чэнем. Он посетит церемонию открытия «Игр будущего» в Казани.

— За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня. Наше сотрудничество — пример того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. Внимание лидеров наших стран к двусторонним связям открывает немалые возможности для межрегионального сотрудничества России и КНР, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

Он обратил внимание, что Татарстан на своем уровне старается вносить вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.

— Существует масса направлений для взаимодействия деловых кругов. Это торгово-экономическое сотрудничество, реализация совместных инвестиционных проектов, кооперация в ИТ-сфере, в том числе с Университетом Иннополис, здравоохранение, — сказал татарстанский лидер.

Представитель КНР остался доволен встречей. Он поздравил раиса республики с проведением турнира.

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