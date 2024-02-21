ЦБ отозвал лицензию у «КИВИ Банка»

Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «КИВИ Банка» (АО). По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в банковской системе Российской Федерации.



Регулятор принял такое решение из-за нарушений федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центрального банка. Кроме того, банк был вовлечен в проведение высокорисковых операций, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п. Также были установлены случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций.

Банк России передал информацию о проводимых банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

Прекращение деятельности банка не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы через другие кредитные организации и платежные системы.

— Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам), с учетом особенностей, установленных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», — сообщает регулятор.

Также стало известно, что в QIWI-кошельке недоступно пополнение, однако вывести средства еще можно. В этом убедился корреспондент редакции «Реальное время».

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Артем Гафаров