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Суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о пищевом отравлении

22:00, 19.06.2024
Суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о пищевом отравлении
Фото: Динар Фатыхов

Руководитель отдела качества ООО «Локалкитчен» Елена Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал Елене Машковой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года. На период прохождения домашнего ареста ей установлены определенные запреты.

Елена Машкова освобождена из-под стражи в зале суда. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, число госпитализированных с признаками ботулизма в Татарстане пациентов выросло до 15.

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