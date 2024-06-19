Суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для фигуранта дела о пищевом отравлении

Фото: Динар Фатыхов

Руководитель отдела качества ООО «Локалкитчен» Елена Машкова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Замоскворецкий районный суд города Москвы отказал следователю в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал Елене Машковой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 28 суток, то есть до 15 августа 2024 года. На период прохождения домашнего ареста ей установлены определенные запреты.



Елена Машкова освобождена из-под стражи в зале суда. В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела.

Напомним, число госпитализированных с признаками ботулизма в Татарстане пациентов выросло до 15.

