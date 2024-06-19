Оппозиция в Молдавии осудила планы наказать спортсменов за участие в играх БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер осудила угрозы со стороны Минобразования Молдавии наказать спортсменов за участие в играх БРИКС в Казани, пишет ТАСС.

— Это постыдный жест в адрес спортсменов, которые приносят нашей стране славу, которые тренируются за свои средства. Их родители одалживают на это деньги. Зачастую в долгах оказываются председатели федерации, которые изыскивают возможности, чтобы отправить детей на соревнования. А эти умники сидят в кабинетах и рассказывают, что делать спортсменам, — сказала в интервью ТАСС Таубер, которая является бывшей спортсменкой, а также бывшим тренером и председателем Федерации тенниса Молдавии.

— Лучше бы съездили в Казань и посмотрели, как надо развивать спорт. Начали бы что-то строить, предоставлять какие-то возможности спортсменам, а не ограничивали бы их участие в соревнованиях, — обратилась она к руководству страны.

Ранее Министерство образования Молдавии пригрозило приостановить финансирование федераций, которые допустили спортсменов к участию в соревнованиях в Казани. В ведомстве отметили, что представители Молдавии не должны ни в какой форме выражать поддержку России. По данным молдавских СМИ, на играх в Казани принимали участие шесть молдавских спортсменов. Под санкциями могут также оказаться артисты Национального академического ансамбля народного танца «Жок», которые принимали участие в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме.