Пассажиропоток аэропортов России вырос на 6,7%

Фото: Максим Платонов

По данным Росавиации, пассажиропоток российских аэропортов в январе — мае 2024 года вырос на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 78,8 млн человек. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено 61,5 млн пассажиров (+3,3%), а на международных — 17,2 млн (+21,5%).

Особенно заметный рост наблюдается в аэропортах Москвы, которые за указанный период обслужили 27,7 млн пассажиров, что на 7,1% больше, чем в прошлом году. На международных направлениях пассажиропоток составил 10,1 млн человек (+17,8%), на внутренних линиях — 17,6 млн пассажиров (+1,8%).

Эти данные демонстрируют постепенное восстановление авиационной отрасли после пандемии и могут быть связаны с увеличением спроса на перелеты внутри страны и за ее пределы.