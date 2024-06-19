Глава ФАС уличил российских разработчиков ПО в завышении цен

Глава ФАС Максим Шаскольский сегодня в ходе Антимонопольного форума заявил, что антимонопольный иммунитет на интеллектуальную собственность должен быть отменен.

По словам руководителя ведомства, речь идет о завышении цен российскими разработчиками ПО после ухода с рынка иностранных компаний.

«Это классический пример монополистической деятельности, когда цены повышаются для получения сверхдоходов, — отмечается в докладе Шаскольского. — В этой ситуации могли бы быть приняты меры антимонопольного реагирования, однако на текущий момент запрет на монополистическую деятельность не применим к интеллектуальной собственности».



По мнению ФАС России, такие иммунитеты должны быть исключены из Закона о защите конкуренции. Это не отразится на уровне защиты прав правообладателей, однако позволит развивать конкуренцию на цифровых и смежных с ними товарных рынках.



Руководитель ФАС России также отметил, что такая инициатива может войти в «шестой антимонопольный пакет».