Антон Кратюк: «Развитие тенниса в Татарстане — это проект с 12-летней историей»

Как проходит теннисный турнир Игр стран БРИКС. Ждем в финале Россию и Белоруссию

Шамиль Тарпищев на трибунах в Казани. Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Теннисный турнир Игр стран БРИКС в Казани — это один из тех стартов, который можно сравнивать с предыдущими. Поскольку еще осенью 2023 года подобный турнир проходил в ЮАР, в рамках предыдущих Игр БРИКС. Как теннисные дебютанты из Татарстана стали лидерами молодежных составов сборных России и почему международные старты в столице республики нельзя сравнивать с Олимпийскими играми — подробности в материале «Реального времени».

Бадминтонисты передали эстафету теннисистам

«Ракетный Дюплекс» — так можно называть дуэт расположенных рядом друг с другом Академии тенниса и Центра бадминтона, которые продолжают привлекать внимание болельщиков Игр стран БРИКС. После окончания соревнований бадминтонистов в борьбу за медали вступили теннисисты. Татарстанские болельщики могут радоваться тому, что лидер российского бадминтона Евгения Косецкая выиграла два золота: личное и в паре с Алиной Давлетовой из Уфы. А казанец Сергей Сирант к победе в личном турнире прибавил серебро в дуэте с другим татарстанцем Павлом Моничем. Но их финал в мужском парном разряде, увы, был проигран.

Золото-серебряная эстафета «ракетчиков» Татарстана была передана от Косецкой и Сиранта теннисистам Полине Кудерметовой и Илье Симакину, лидерам российской сборной на Играх БРИКС. Нынешний теннисный турнир, как и во время Универсиады 2013-го года проходит на открытых площадках Казани, под палящим солнцем. Правда, во вторник разразившаяся гроза загнала теннисистов под крышу Академии тенниса. Но девушки уже успели закончить свои поединки, а вот спортсмены из Индии и Узбекистана бились в поте лица. Чираг Духан за день до этого уступил россиянину Даниле Панарину, а его партнер по команде Каран Сингх взял один сет в противостоянии с Ильей Симакиным — 6:1, но в итоге уступил по сетам 1:2. Во вторник Духан взял реванш у узбекистанца Ильи Игнатова. После начала дождя поменяли дислокацию, но Духан был сильнее и на открытом воздухе, и в зале — 7:6, 6:4.

«В Казани есть база, где можно проводить соревнования и привозить перспективную молодежь»

В российском теннисе, наверное, нет тренера сборной, более тесно связанного с Казанью, чем Владимир Горелов. Будучи ответственным в федерации за развитие молодежного тенниса, он и раньше приезжал в Казань на Кубок Ельцина и матчи европейских чемпионатов, отбор на финалы которых проходил в нашем городе в зимний период. Приехал и сейчас.



Утренние матчи проходили под палящим солнцем. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Владимир Андреевич, что за состав вы привезли в Казань?

— Максимально сильный из ребят тех возрастов, которые допущены до Игр стран БРИКС. Открою секрет, с января нынешнего года мы готовили два состава (Аристарх Сафонов, Артур Кукосьян и Алексей Макров). Поскольку шли разговоры об участии вне конкурса еще одной команды России.



— Первой ракеткой сборной стоит Илья Симакин. Это не реверанс хозяевам турнира?

— Нет, это строгое следование правилам соревнований, согласно которым первой ракеткой становится тот, кто выше остальных по международному рейтингу. Помимо того, Симакин лидер в том плане, что хорошо способен играть и одиночку, и парный разряд, и мы всегда ждем от него положительного результата.

— Раньше Казань не была заметна на теннисной карте страны, а сейчас и в Альметьевске вырос игрок уровня первой ракетки юниорского состава сборной.





— Мне кажется, это связано с тем, что теннис, начав свое развитие в Татарстане, начал уходить в местные регионы, тот же Альметьевск с какого-то времени стал центром по проведению Кубка страны. Помимо того, в Казани есть база, где не только можно проводить соревнования, но и привозить сюда перспективную молодежь из других регионов страны и прогрессировать с ней. В итоге, если говорить о юношеском и молодежном теннисе, то в Татарстане постоянно появляются теннисисты уровня сборных. Ранее они были не на первых местах, как сейчас Полина Кудерметова и Илья Симакин, который ворвался в число лидеров в 17—18 лет. Это плоды планомерной работы.

«Теннис, начав свое развитие в Казани, начал уходить в местные регионы». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов





— Его партнер по команде Игорь Кудряшов в прошлом году участвовал в Играх БРИКС в ЮАР.

— Да, у него есть подобный опыт, как и у меня, как главного тренера. Там был только командный турнир, в котором от нас принимали участие Кудряшов и Егор Агафонов, а всего в турнире участвовали только четыре страны. Помимо нас — это Индия, Китай и ЮАР. Любопытно, что бразильцев — еще одной страны-основателя БРИКС — не было, и мы тогда легко победили.

— Сейчас принято почему-то сравнивать Игры стран БРИКС в Казани с предстоящей Олимпиадой в Париже. Хотя, на мой взгляд, их надо сравнивать с предыдущими спортивными турнирами в рамках этой организации.

— В этом плане в Казани турнир выглядит представительнее, из восьми стран-участниц. В рамках регламента наши турниры схожи, поскольку возраст участников ограничен 21 годом. Помимо того, это командные соревнования со своей историей, какое тут может быть сравнение с Олимпийскими играми?

— В этом плане, наверное, есть смысл сравнивать с юниорскими командными чемпионатами Европы, отборы на которые, в частности, принимала и наша Казань.



— Наверное, да, тут форматы схожи.

«Теннис на Играх стран БРИКС традиционно проходит в юниорско-молодежном формате». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Братья Симакины и сестры Кудерметовы

21-летнего Илью Симакина называют лидером теннисной сборной России, и в этом нет никакого преувеличения. Дело в том, что теннис на Играх БРИКС традиционно проходит в юниорско-молодежном формате, тут действуют возрастные ограничения: к соревнованиям допускаются мужчины и женщины в возрасте от 16 лет до 21 года (родившиеся с 1 января 2003 года по 31 декабря 2008 года включительно). Второй номер сборной — москвич Игорь Кудряшов, хотя любители тенниса помнят Кудряшова еще как уфимца, воспитанника школы, в которой плодотворно работала тренер Нина Рогова, а свои первые шаги делал Андрей Черкасов. Но сложно сейчас достигать высот, продолжая оставаться в провинции, а потому и едут теннисисты в столицу, либо поближе к ней — за условиями, спаррингами, работой с опытными тренерскими кадрами, что как-то легче дается в случае, если базируешься в районе МКАД.

Но вернемся к Симакину, уроженцу Альметьевска, который совсем еще недавно сложно было причислять к городам, где может появиться теннисист высокого класса. А там их минимум двое, поскольку у Ильи подрастает младший брат Никита, и в этом плане братья Симакины невольно напоминают сестер Кудерметовых, где младшая сестра Полина — безоговорочный лидер женской части сборной России.

Вспомним Кубок Ельцина 2011 года. Аслан Карацев был сильнее Александра Василенко — 3:6, 6:2, 6:3. В поединке пробившихся через квалификацию спортсменов удача была на стороне Андрея Савельева, который со счетом — 6:7 (3), 6:2, 6:1 обыграл Карена Хачанова. А вот казанская спортсменка Полина Новоселова собиралась играть в четвертьфинале парных соревнований. Вместе с Вероникой Кудерметовой она обыграла дуэт почти однофамилиц Саидовой и Саитовой, Шахло и Анастасии. Забавно, что дуэт свел на корте дочерей знаменитых в прошлом хоккеиста Кудерметова и велогонщика Саитова. Новоселова и Кудерметова победили — 7:5, 6:4.

«В Казани мужской турнир выглядит представительнее, из восьми стран-участниц». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отец Вероники Кудерметовой, которой на тот момент было 14 лет, разговорился тогда с корреспондентом «Реального времени» на тему, как сложно тянуть финансовое бремя, связанное с переходом старшей дочери в юниорский теннис, с необходимостью участия в международных стартах, с которых никаких призовых не полагалось, кроме виртуальных рейтинговых очков. Татарстан мог бы отказаться от поддержки юной Вероники, и кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба участницы Олимпиады в Токио, не говоря уже о младшей дочери Кудерметовых — Полине. Но в 21-м веке спортивный Татарстан пришел к другому решению.

«Ждем нашего теннисиста на Сурдлимпиаде»

Одним из тех людей, которые застали разные состояния татарстанского тенниса, является известный тренер Антон Кратюк. Он также считает, что международные старты способствовали продвижению теннисного спорта в Казани:

— Дело в том, что развитие тенниса в Татарстане — это проект с 12-летней историей, поддержанный раисом республики, а открытие Академии тенниса, проведение Международной универсиады в Казани только способствовали развитию нашего вида спорта. Альметьевск присоединился к этому проекту, став многолетним хозяином Кубка России, и все это не могло не привести к положительным результатам. В нашем случае — это две первые ракетки сборной России — татарстанцы Илья Симакин и Полина Кудерметова. Понятно, что Симакину необходимо было уезжать из Альметьевска, чтобы прогрессировать на нашей базе, с нашими тренерами, спарринг-партнерами, как Тимур Киямов — это все производные нынешних успехов. У нас сформировалась преемственность поколений, когда начинали мы с Владиславом Горшениным, за нами тянулись и поднялись на ступеньку выше нас Александр Боборыкин и Тимур Киямов. И сейчас накатывает целая плеяда теннисистов, куда входят и Симакин, и Марат Шарипов, который поднялся в первые четыре сотни мирового рейтинга. Он родом из Чебоксар, но последние 5-6 лет выступает за Казань.

— Ростовчанин Сафонов и уфимец Кудряшов, которых упомянул тренер сборной Горелов, сейчас представляют Москву, куда они уезжали за тренерами. В этом плане, получается, Казань конкурирует с Москвой за будущее российского тенниса.

«Открытие Академии тенниса, проведение Универсиады в Казани способствовали развитию нашего вида спорта». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов





— Надеемся, что из поколения Шарипова, Симакина, мы увидим кого-то уже на турнирах Большого шлема. Либо даже на Сурдлимпиаде, поскольку один из наших теннисистов, Дмитрий Долженков, переходит на конкуренцию в соревнования среди слабослышащих. Эта проблема была у него всегда, но на детско-юношеском уровне Долженков конкурировал с обычными спортсменами, поскольку нет отдельного тенниса для слабослышащих детей, а сейчас Дмитрий первая ракетка в этом направлении, сейчас он собирается поехать в Иран на Азиатско-Тихоокеанские игры глухих. В дальнейшем это очевидный кандидат на участие в Сурдлимпиаде.

