Хинштейн: более 90% мошеннических операций совершается через один мессенджер

Фото: Максим Платонов

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер.

По словам Хинштейна, более 90% мошеннических операций совершаются через мессенджер, принадлежащий иностранной компании, чья деятельность на территории России запрещена. Государственная дума в среду приняла в первом чтении проект закона, направленный на сокращение возможностей для совершения подобных преступлений с использованием мобильной связи.

Этот законопроект призван усилить меры защиты пользователей от мошенничества и других преступлений, связанных с использованием мобильных устройств.

Напомним, согласно новому законопроекту, иностранцам будет запрещено оформлять на себя более 10 абонентских номеров.