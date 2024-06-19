Хинштейн: более 90% мошеннических операций совершается через один мессенджер
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что большинство мошеннических соединений сегодня осуществляется через один конкретный мессенджер.
По словам Хинштейна, более 90% мошеннических операций совершаются через мессенджер, принадлежащий иностранной компании, чья деятельность на территории России запрещена. Государственная дума в среду приняла в первом чтении проект закона, направленный на сокращение возможностей для совершения подобных преступлений с использованием мобильной связи.
Этот законопроект призван усилить меры защиты пользователей от мошенничества и других преступлений, связанных с использованием мобильных устройств.
Напомним, согласно новому законопроекту, иностранцам будет запрещено оформлять на себя более 10 абонентских номеров.
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