ФАС усилит регулирование рекламы финансовых услуг
ФАС усилит регулирование рекламы финансовых услуг, рассказал руководитель ведомства Максим Шаскольский в рамках Антимонопольного форума. Сейчас штрафы суммарно достигают 1,6 млн рублей.
«Нарушения в сфере рекламы — это порядка 3,5 тыс. в год. Наибольшее количество выявляемых нарушений фиксируется в рекламе финансовых услуг», — пояснил глава ФАС Максим Шаскольский.
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