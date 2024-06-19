«Ленинский» офис, компромат из гаджета и обман Фемиды: что предъявили главе КЗИО Альметьевска

По версии СК и ФСБ, к афере с землей могут быть причастны другие сотрудники исполкома нефтеграда

Фото: Ирина Плотникова

Ради «прихватизации» участка в муниципалитете Альметьевского района Татарстана подделали акт ввода в эксплуатацию офисного здания и в 2019-м представили липовые доказательства в суд. Такая информация с подачи следствия прозвучала сегодня в суде Казани по делу председателя КЗИО исполкома Альметьевска Ильвиры Пузыревой. По версии СК и ФСБ, обвиняемая провернула сделку по отчуждению муниципального участка чужими руками и получила за это вознаграждение в сумме не менее 500 тысяч рублей, тогда как бюджет нефтеграда потерял 644 тысячи. Суд отказался отправлять Пузыреву в СИЗО, но в деле могут появиться и другие должностные лица, передает журналист «Реального времени».

Следователь: «В переписке Пузырева дает прямые указания на продажу участка»



На арест — без наручников и в белых шортах — прибыла сегодня под конвоем оперативников ФСБ 47-летняя Ильвира Пузырева, бывший замглавы исполкома Нижнекамска и действующий руководитель Комитета земельно-имущественных и градостроительных отношений Альметьевска. Требований по части дресс-кода ей никто не выдвигал, хотя обычных посетителей в шортах в здание могут и не пустить.

От развернутого комментария перед процессом задержанная отказалась, но дала понять «Реальному времени» — двое суток изоляции ее не сломили, вину не признает и будет бороться. Поддержать Пузыреву в Советский суд Казани приехали ее муж и дочь, однако присутствовать на заседании им не позволили. Судья Сергей Аптулин уточнил у представителя Следкома по РТ, не являются ли родственники свидетелями по делу. Старший следователь 2-го отдела по особо важным делам Ленар Сабиров сообщил: их допросы запланированы, а потому попросил об удалении этих «слушателей».

Сегодня в Следкоме чиновнице предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и афере в крупном размере в сговоре с неустановленными лицами. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дело против Пузыревой расследуется четвертый день — его возбудили в воскресенье, 16 июня, а уже в понедельник домой и на работу к подозреваемой пришли с обысками. В тот же день оперативники ФСБ доставили фигурантку в Казань, на допрос к следователю, и ночевать женщину отправили в полицейский изолятор.

Сегодня в Следкоме чиновнице предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и афере в крупном размере в сговоре с неустановленными лицами. Также по делу привлекается Равиль Хафизов — один из арендаторов того самого участка в 100 квадратных метров на центральной для Альметьевска улице Ленина. Муниципалитет сдавал эту землю в аренду с 2011 года, а в 2023-м она была продана. При этом на суд по ходатайству об аресте привезли лишь Пузыреву. А давший «изобличающие показания» против нее подозреваемый Хафизов сейчас на воле.

— Занимая должность председателя ПИЗО Альметьевского района (ныне — КЗИО), Пузырева произвела незаконное отчуждение третьим лицам земельного участка на улице Ленина, 189а за денежное вознаграждение, — сообщил суду следователь Сабиров. — По версии следствия, рыночная стоимость участка на момент реализации составляла 700 тысяч рублей, а Пузырева реализовала его через посредников — Хафизова и Асылкаеву — за 55 тысяч. За что от Асылкаевой через Хафизова получила незаконное вознаграждение в сумме не менее 500 тысяч рублей.

«В переписке Пузырева дает прямые указания на продажу данного участка, назначает цену», — информировал собравшихся следователь. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», взяткой эти деньги следствие не считает, приписывая обвиняемой роль не коррупционера, а организатора аферы. При этом сумма «не менее полумиллиона» основана на данных о некоем безналичном переводе. Куда большая часть, полагают силовики, могла передаваться наличными. Предположение это основано на компромате, который был обнаружен в телефоне Хафизова. Якобы при изучении его переписки с Пузыревой правоохранители обнаружили сообщение с требованием передачи суммы в 1,5 млн рублей по результатам сделки с тем самым «ленинским» участком, с пояснением — деньги нужны на покупку квартиры для дочери в Казани...

— В переписке Пузырева дает прямые указания на продажу данного участка, назначает цену, — проинформировал следователь, но признал — «переписку не приобщили к ходатайству об аресте в целях сохранения тайны следствия». После чего председательствующий попросил ссылаться лишь на те материалы, которые поступили в суд.

Пузырева: «Препятствий создавать не собираюсь»

Следователь сообщил, что способом незаконного отчуждения участка Пузыревой и иными лицами стали фиктивные документы, в частности акт ввода в эксплуатацию объекта недвижимости на той самой земле. Как отметил Сабиров, на тот момент здания на «ленинском» участке «еще в принципе не существовало».

Ильвире Пузыревой вменяют преступление в сговоре с неустановленными лицами. В том числе — должностными. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Есть основания считать, что к совершению указанного преступления причастен ряд должностных лиц из числа сотрудников исполнительного комитета Альметьевского района, — поделился представитель СК.

С его слов, кроме новых фигурантов, в деле могут появиться и новые эпизоды — работа по их выявлению ведется именно сейчас. Высказал опасение: на свободе Пузырева может использовать свои связи для давления на свидетелей и уничтожения доказательств.

Напомним, по версии силовиков, вменяемое Ильвире Пузыревой преступление в сговоре с неустановленными лицами охватывает период с 2017 по 2023 год. Именно в 2017-м первый арендатор участка Шарафеева уступила свои права и обязательства Хафизову. А летом 2019-го по инициативе обвиняемой договор с Хафизовым был расторгнут и в тот же день заключен заново. В СК и ФСБ считают — при согласовании этого договора Пузырева действовала из корыстной и личной заинтересованности, превышая свои полномочия, и арендатора выбирали не по результатам торгов, ведь по документам на участке уже находился принадлежащий Хафизову объект. На деле «ленинский» офис был построен значительно позже, и в июне 2023-го новый собственник строения Асылкаева приобрела и землю под ним.

Одним из важных доказательств следствия стал телефон арендатора-подозреваемого Хафизова. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отвечая на вопрос адвокатов, Ленар Сабиров заявил, что Пузырева уже сейчас оказывает противодействие следствию — в частности, не признает вину и отказывается от дачи показаний.

Помощник прокурора Советского района Айгуль Салахова поддержала позицию следствия о необходимости ареста.

Ильвира Пузырева возражала: «Препятствий создавать не собираюсь... Все материалы уже изъяты во время обыска, поэтому уничтожить что-то невозможно, что-то скрыть — тоже».

По ходатайству адвокатов Андрея Белова и Ильдара Абдуллаева суд приобщил выписку из Росреестра, что у обвиняемой имеется квартира в Казани — то есть место, где она могла бы находиться под домашним арестом. Также защитники представили ключевое, по их мнению, доказательство невиновности Пузыревой — решение Альметьевского горсуда 2020 года по иску КЗИО к арендатору того самого участка Равилю Хафизову. Представители муниципалитета просили признать недействительным новый договор и применить последствия недействительности сделки.

Адвокаты Андрей Белов и Ильдар Абдуллаев просили о домашнем аресте и указывали — состава преступления в действиях обвиняемой нет. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Суд в том иске отказал, посчитав, что новый договор с арендатором, который уже начал застройку участка, заключен на законных основаниях, и ссылки юристов КЗИО, что этого нельзя было делать без проведения торгов, к данному случаю не относятся.

— Решение суда не отменено, и в нем указано: участок предоставлен в полном соответствии с той же нормой ФЗ «О вступлении в силу Земельного кодекса РФ», на которую ссылается следствие в постановлении о возбуждении дела. Считаем, это решение имеет преюдициальное значение, — отметил адвокат Андрей Белов.

Его коллега Ильдар Абдуллаев подчеркнул коллизию: по версии следствия, Пузырева вступила в преступный сговор в целях хищения этого участка, но в то же время именно Пузырева обращается в суд, чтобы признать договор об аренде этого участка недействительным и вернуть его муниципалитету.

— Поддерживаю адвокатов в полном объеме. Мы пытались расторгнуть договор через суд, но, к сожалению, не смогли, — поделилась обвиняемая глава КЗИО.

По мнению Абдуллаева, подача иска КЗИО опровергает версию об участии Пузыревой в преступлении по сговору с группой лиц. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Белов заявил: причастность Пузыревой к преступлению «вообще не доказана, нет состава преступления»:

— Исполнение решения суда не может являться составом. Возможно, у следствия другая точка зрения, и мы можем цивилизованно разобраться. Но пока будем разбираться, моя подзащитная не должна содержаться под стражей. Прошу рассмотреть вопрос о домашнем аресте. У нее есть квартира в Казани — в четырех часах езды от Альметьевска, так что повлиять и что-то уничтожить она не сможет.

Абдуллаев заметил: само обращение КЗИО в суд с иском к Хафизову подтверждает отсутствие группы по предварительному сговору и умысла. Он также просил о домашнем аресте, указывая, что применяемые в отношении таких фигурантов электронные браслеты на ноге позволяют четко контролировать перемещения.

После оглашения решения о домашнем аресте обвиняемую выпустили из стеклянного «аквариума». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вернувшись из совещательной комнаты, судья Сергей Аптулин отклонил ходатайство о заключении в СИЗО и посчитал возможным ограничиться домашним арестом.

Будет ли прокуратура оспаривать это решение — скоро узнаем. За рамками процесса источники «Реального времени» сообщили — судебный акт, который стал козырем защиты, мог стать прикрытием для длящейся аферы. Впрочем, оспорить данное решение по иску исполкома к Хафизову можно будет в том случае, если версия о подделке документов подтвердится, а результатом расследования уголовного дела станет обвинительный приговор.

А между тем в защиту Пузыревой направлена жалоба в прокуратуру Татарстана, в ней ставится вопрос: насколько законно постановление о возбуждении этого дела...