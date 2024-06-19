Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемых в пособничестве нападавшим на «Крокус Сити Холл»

Фото: Максим Платонов

Мосгорсуд принял решение оставить под арестом троих членов семьи Исломовых и Алишера Касимова, которые обвиняются в пособничестве нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно решению суда, жалоба Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова была оставлена без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения. Ранее Басманный суд Москвы продлил арест всем обвиняемым до 22 августа.

Следствие считает, что Исломовы собирали информацию для исполнителей теракта, при этом Диловар Исломов продал им автомобиль Renault Symbol, зная о его возможном использовании в террористических целях. Касимов сдал нападавшим квартиру. Сами фигуранты дела заявляют о своей неосведомленности относительно планов террористов. Всем им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший смерть человека).

Напомним, по делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек. По официальной статистике, это крупнейший теракт в истории современной России — в результате действий злоумышленников погибли 144 человека.

