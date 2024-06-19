В Казани временно приостановлено движение по троллейбусному маршруту №1
Из-за повреждения контактной сети сторонним транспортом на участке улицы Чистопольская — Чуйкова — Адоратского в Казани было временно приостановлено движение троллейбусов по маршруту №1, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс». На месте работают аварийные службы предприятия.
В связи с этим заранее просят планировать свой маршрут и учитывать возможные изменения в работе общественного транспорта.
Напомним, вчера временно приостановили движение троллейбусного маршрута №1. Меры по остановке движения транспорта приняты из-за аварии контактных сетей на улице Амирхана, 51в.
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