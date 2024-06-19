Цены на шоколад в России выросли на 15%

Фото: Максим Платонов

С начала 2024 года цены на шоколад в российских магазинах выросли на 15%, достигнув средней стоимости плитки шоколада в 304 рубля, сообщает «Газета.ru».

За пять месяцев шоколадные конфеты подорожали на 13% — до 346 рублей, а конфеты в коробках — на 11%, до 603 рублей. Эксперты связывают рост цен с увеличением затрат мировых производителей какао-бобового сырья.

Ожидается, что в ближайшее время шоколад станет еще дороже. В прошлом месяце кондитеры предупредили торговые сети о повышении цен на шоколад на 10—20%.

Стоит подчеркнуть, что в России также выросли цены на кофе американо (+12%), при этом спрос на него упал незначительно (-4%). На втором и третьем местах среди подорожавших напитков — капучино и латте (+8%), причем капучино стали покупать на 1% чаще, а латте — на целых 11%.

Разиль Самигуллин