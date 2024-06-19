ФАС разрабатывает меры регулирования соцсетей, поисковиков и видеохостингов

ФАС разрабатывает специальные меры антимонопольного регулирования для нетранзакционных платформ (социальные сети, поисковые сервисы, видеохостинги). Об этом Максим Шаскольский рассказал сегодня в ходе Антимонопольного форума в Москве.



«Необходимо совместно с отраслевыми экспертами предусмотреть в законодательстве специальные критерии для таких сервисов — это позволит учитывать интересы всех участников правоотношений и даст возможность бизнесу развиваться в условиях добросовестной конкуренции», — отметил он.