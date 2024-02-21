Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева

Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Глава государства заявил об этом в ходе посещения Казанского авиационного завода. Предложив вариант названия самолета, Путин отметил: «это человек, который много сделал... не только для Татарстана, но и для всей России».

Ранее, 20 февраля, сообщалось, что президент России Владимир Путин посетит Казань, где в среду, 21 февраля, состоится церемония открытия «Игр будущего». В столице Татарстана глава государства встретится с коллегами из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.

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Разиль Самигуллин