Итоги дня: траур в Лисичанске, продление семейной ипотеки, новые снегопады в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за воскресенье, 4 февраля:
- Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким, потерявшим родственников в результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. В результате обстрела погибли не менее 28 человек, включая ребенка, 10 получили ранения. Спасатели завершили поисково-спасательную операцию, а сотрудники Следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего. Информацию об атаке Киева на Лисичанск также направят в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о продлении программы «Семейная ипотека». Также планируется поддержка выдачи ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии. По его словам, власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны, после чего они могут предложить новые решения.
- Средняя цена одного квадратного метра на рынке вторичного жилья в России выросла еще на 0,7% за месяц. Стоимость превысила 121 тысячу рублей.
- В Татарстан пришел новый снежный циклон. Из-за непогоды на трассе в республике ограничили движение для маршрутных транспортных средств. Ограничение ввели на трех участках в Бугульминском районе и на одном в Бавлинском районе.
- Космонавт Олег Кононенко превзошел достижение соотечественника Геннадия Падалки по суммарному времени, проведенному в космосе. Новый рекорд составляет 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
- Президент России Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в фонд «Защитники Отечества». Председателем попечительского совета фонда вместо Антона Котякова стал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин.
- Правительство России упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автомобильным перевозкам. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, сокращает время получения этого допуска с 20 до пяти рабочих дней.
- В прошлом году государственные земельные инспекторы Росреестра Татарстана провели порядка 10,5 тысячи надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. За это время они выдали более 8 тысяч предостережений, из них 900 выдали в Казани.
- В 2023 году в Татарстане снизились объемы добычи полезных ископаемых на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако индекс производства вырос на 6%.
- За первый месяц 2024 года кассовые сборы 20 самых популярных кинопроектов и мультфильмов в Татарстане составили 271,8 млн рублей. Это на 18,3 млн меньше (-6,3%), чем за аналогичный период прошлого года.
- Российская теннисистка Диана Шнайдер одержала победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). 19-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжу Линь.
- Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал гостевую победу в матче с ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 83:73 в пользу команды из столицы Татарстана.
- В секторе Газа число местных жителей, погибших из-за израильских ударов, возросло до 27 365. С 7 октября ранения получили 66 630 человек.
Ключевые события 711-го дня специальной военной операции на Украине:
- За прошедшие сутки российские войска уничтожили склад горючего ВСУ в Днепропетровской области, а также нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах.
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки формирований 30-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. ВСУ потеряли до 30 человек.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Красное и Ленинское ДНР. Также нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Их потери составили до 380 солдат.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное ДНР.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Щербаки Запорожской области.
- На Херсонском направлении активными действиями подразделений российских войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Ивановка, Тягинка, Казацкое и Золотая Балка Херсонской области.
- Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка ЛНР, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области.
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Айрат НазиповОбществоВластьНедвижимостьСпортПроисшествия Татарстан
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