Раис Татарстана выразил соболезнования тем, кто потерял близких в Лисичанске

Раис Татарстана Рустам Минниханов принес соболезнования потерявшим родственников в результате удара ВСУ по Лисичанску. Он также отметил, что республика получает оперативную информацию об обстановке в городе.

— Накануне в подшефном нам Лисичанске произошла трагедия. В результате обстрела погибли люди. 28 человек, среди них один ребенок. На месте продолжают разбирать завалы. Там же находится наш вице-премьер, курирующий подшефную территорию. Мы получаем от него всю оперативную информацию, в том числе по организации необходимой помощи, — написал татарстанский лидер в своем telegram-канале.

По словам раиса республики, пострадавшие находятся в луганской больнице.

— Соболезную всем, кто потерял близких в результате этого жестокого нападения. Сил вам и мужества. И скорейшего выздоровления пострадавшим, — заключил Минниханов.



Напомним, вчера ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Погибли 28 человек.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина