С начала эскалации конфликта в Газе погибли более 37,3 тысячи человек

В секторе Газа число местных жителей, погибших из-за израильских ударов, возросло до 27 365. Об этом сообщает отделение Минздрава Палестины в анклаве.



— Число жертв израильской агрессии с октября прошлого года возросло до 27 365, ранены еще 66 630 человек, — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал отказ признавать решение о создании двух государств — Израиля и Палестины — неприемлемым.

— Отказ принять решение о создании двух государств для израильтян и палестинцев, а также отрицание права на государственность палестинского народа неприемлемы, — заявил Гутерреш в соцсети X.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина