Сведения об обстреле Лисичанска отправят в ООН и МККК

Омбудсмен Луганской Народной Республики (ЛНР) Виктория Сердюкова предоставит информацию об атаке Киева на Лисичанск в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК).

— В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) и подлежит уголовному наказанию, — сообщила она «РИА Новости».

Кроме того, эти сведения получит уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, подчеркнула омбудсмен ЛНР.

— Все факты обстрелов мирного населения и гражданской инфраструктуры Луганской и Донецкой Народных Республик и других субъектов Российской Федерации (Белгород, Курск и так далее) она аккумулирует и также направляет в ООН и МККК, и озвучивает при личных встречах с представителями этих структур, — отметила Сердюкова.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Погибли 28 человек, в том числе беременная женщина и ребенок. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах обстрела. Военные следователи СК России утверждают, что при ударе могли быть применены РСЗО HIMARS.



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Галия Гарифуллина