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Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

11:41, 04.02.2024

Космонавт Олег Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки по суммарному времени, проведенному в космосе. Новый рекорд составляет 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Планируется, что 5 июня 2024 года в 00:00:20 Олег Кононенко преодолеет отметку в 1 000 суток космического полета.

А по завершению годовой экспедиции (23 сентября 2024 года) его суммарный налет составит 1 110 суток.

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