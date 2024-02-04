В Лисичанске завершили поисково-спасательную операцию

Поисково-спасательные работы на месте пекарни, подвергшейся обстрелу ВСУ, завершены. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

— В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни. Сотрудниками МЧС РФ спасено десять человек. К сожалению, 28 человек, в том числе один ребенок, погибли, — сказано в сообщении.

Одной из погибших была беременная женщина, рассказал ТАСС первый заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

— Также погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. <...> Абсолютно гражданский объект, совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми, — отметил он.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Военные следователи СК России утверждают, что при ударе могли быть применены РСЗО HIMARS. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах обстрела.



Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принес соболезнования потерявшим родственников в результате удара по Лисичанску.

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Галия Гарифуллина