Марат Хуснуллин заявил о продление семейной ипотеки

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ сообщил о продлении программы «Семейной ипотеки». Также планируется поддержка выдачи ипотеки на Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии.

Чиновник заявил, что семейная ипотека будет работать и дальше, а также анонсировал поддержку ипотеки в субъектах Дальневосточного федерального округа и в новых регионах России.

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