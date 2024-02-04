Новости

15:14 МСК Все новости
Новости раздела

Новым председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» стал Юрий Чиханин

14:21, 04.02.2024

Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в фонд «Защитники Отечества». Председателем попечительского совета фонда вместо Антона Котякова стал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин.

Также указ расширяет функции фонда:

  • Фонд будет осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав участников СВО;
  • Председатель «Защитников Отечества» будет представлять президенту России утвержденный наблюдательным советом ежегодный отчет о результатах деятельности фонда;
  • Фонд будет информировать ветеранов СВО о полагающихся им мерах социальной поддержки.

Ранее фонд «Защитники Отечества» взял индивидуальное сопровождение 2 500 ветеранов и участников СВО из Татарстана.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также