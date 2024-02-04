Новым председателем попечительского совета фонда «Защитники Отечества» стал Юрий Чиханин
Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в фонд «Защитники Отечества». Председателем попечительского совета фонда вместо Антона Котякова стал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханин.
Также указ расширяет функции фонда:
- Фонд будет осуществлять международное сотрудничество по вопросам защиты прав участников СВО;
- Председатель «Защитников Отечества» будет представлять президенту России утвержденный наблюдательным советом ежегодный отчет о результатах деятельности фонда;
- Фонд будет информировать ветеранов СВО о полагающихся им мерах социальной поддержки.
Ранее фонд «Защитники Отечества» взял индивидуальное сопровождение 2 500 ветеранов и участников СВО из Татарстана.
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