В России средняя цена за 1 квадратный метр на рынке вторичного жилья выросла на 0,7%

Средняя цена одного квадратного метра на рынке вторичного жилья в России выросла еще на 0,7% за месяц и превысила 121 тыс. рублей, сообщают аналитики компании «Этажи».

Частичное охлаждение спроса на ипотеку не влияет на стоимость недвижимости, которая все еще остается высокой. Опасаясь, что не смогут найти подходящее жилье, собственники не хотят продавать свою недвижимость дешево.

Ранее аналитики ЦИАН спрогнозировали, что цены на вторичном рынке могут снизиться на 7—9% во втором квартале 2024 года.

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