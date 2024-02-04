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Происшествия

Следственный комитет России начал расследование преступлений ВФУ против мирного населения ЛНР

12:50, 04.02.2024

Следователи СК России расследуют преступления ВФУ против мирного населения ЛНР.

В результате обстрела ВСУ города Лисичанска произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители.

По предварительной информации, погибло не менее 28 человек, 10 получили ранения.

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Происшествия
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