Следственный комитет России начал расследование преступлений ВФУ против мирного населения ЛНР
Следователи СК России расследуют преступления ВФУ против мирного населения ЛНР.
В результате обстрела ВСУ города Лисичанска произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители.
По предварительной информации, погибло не менее 28 человек, 10 получили ранения.
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