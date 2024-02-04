В ЛНР объявили траур в память о погибших при обстреле пекарни в Лисичанске

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара по пекарне в Лисичанске.

Напомним, что 3 февраля обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате погибло 28 человек, в том числе один ребенок.

В Луганске приспустили государственные флаги в день траура по жертвам обстрела.



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