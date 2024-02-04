Марат Хуснуллин: «Новые предложения по ипотеке предложат через три месяца»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что власти в течение трех месяцев будут наблюдать за ситуацией на ипотечном рынке страны.



По его словам, поддержка в части ипотеки должна быть более адресной и социальной. Поэтому для льготной ипотеки справедливо, что льгота выдается единожды. Для семейной ипотеки таких ограничений нет.

Кроме того, было принято решение о повышении первоначального взноса, чтобы развитие рынка было более сбалансированным. Это решение согласовано с Центробанком.

-Мы сейчас посмотрим, что произойдёт с ипотекой за ближайшие два-три месяца. Пока видим достаточно серьёзное снижение. Но при этом хочу отметить, что за январь уровень выдачи ипотеки все равно выше января 2023 года. Поэтому смотрим, мониторим три месяца, и по итогам ещё раз с Центробанком и Минфином внесём предложения на правительство, а потом доложим президенту, — сказал вице-премьер России.

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