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Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA

17:26, 04.02.2024

Представительница России Диана Шнайдер одержала победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). 19-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжу Линь.

Счет составил 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер. Матч состоялся в таиландском городе Хуахин.

Шнайдер впервые в своей карьере выиграла в турнире WTA. В рейтинге ассоциации она занимает 108 место, а Чжу Линь — 45-е.

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Галия Гарифуллина
Спорт
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