Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA
Представительница России Диана Шнайдер одержала победу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). 19-летняя спортсменка обыграла китаянку Чжу Линь.
Счет составил 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер. Матч состоялся в таиландском городе Хуахин.
Шнайдер впервые в своей карьере выиграла в турнире WTA. В рейтинге ассоциации она занимает 108 место, а Чжу Линь — 45-е.
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