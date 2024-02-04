В Татарстане за 2023-й обследовали более миллиона гектаров сельхозземель

В Татарстане государственные земельные инспекторы Росреестра за 2023 год провели порядка 10,5 тысячи контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами. В результате выдано более 8 тысяч предостережений.

Так, более 900 предостережений о недопустимости нарушения земельного законодательства выдано в Казани. Среди муниципальных районов больше всего предостережений в Актанышском, Нурлатском районах, Набережных Челнах, Нижнекамском, Высокогорском, Тукаевском и Пестречинском районах.

Почти 90% правонарушений — это самовольное занятие земель, остальные случаи — нецелевое использование. Кроме того, инспекторы уделили внимание недопущению нарушения законодательства на землях сельскохозяйственного назначения. В 2023 году было обследовано более 3 тысяч земельных участков на площади свыше одного млн гектаров.

«20 тысяч гектаров сельхозземель приведены в соответствие и введены в оборот», — отметил заместитель руководителя Росреестра Татарстана Линар Гатин. Также в ведомстве напомнили, что на территории Российской Федерации действует мораторий на проведение плановых проверок до 2030 года. В 2024 году основной акцент будет сделан на проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.



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