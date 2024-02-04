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В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам

11:10, 04.02.2024

Правительство России упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автомобильным перевозкам. Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, сокращает время получения этого допуска с 20 до пяти рабочих дней.

Согласно документу, для получения допуска необходимо предоставить от одного до трех документов в Ространснадзор в зависимости от требований по грузу. Остальные документы могут быть получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.

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