В России упростили процедуру допуска к международным автоперевозкам
Правительство России упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автомобильным перевозкам. Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, сокращает время получения этого допуска с 20 до пяти рабочих дней.
Согласно документу, для получения допуска необходимо предоставить от одного до трех документов в Ространснадзор в зависимости от требований по грузу. Остальные документы могут быть получены в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
Изменения вступят в силу 1 сентября 2024 года.
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