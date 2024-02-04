На трассе М-5 «Урал» в Татарстане временно ограничили движение

На основании акта ФКУ «Поволжуправтодор» сегодня с 14.00 введено ограничение движения для маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск в Татарстане, Оренбургской области и Башкортостане.

Ограничение будет снято ориентировочно 5 февраля в 8.00.



Движение в Татарстане ограничено:

в Бугульминском районе на трёх участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км).

Оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов направлены на трассу М-5 для мониторинга обстановки.



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Галия Гарифуллина