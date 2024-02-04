В Татарстане в 2023 году снизились объемы добычи полезных ископаемых

В 2023 году в Татарстане наблюдалось снижение объемов добычи полезных ископаемых на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако индекс производства вырос на 6%. Об этом сообщает Татарстанстат.

Энергетический сектор за год показал рост на 0,3%, а отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 0,8%.

Максимальный рост производства в 2023 году продемонстрировали отрасли, которые связаны с производством электрического оборудования (плюс 42,2%), а также ремонт и монтаж машин и оборудования (рост на 32,9%). Кроме того, увеличилось производство транспортных средств (на 30,6%), компьютеров и периферии (на 28,8%), мебели (на 24,8%) и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 19,2%).



Снизились объемы производства бумаги и бумажных изделий (на 13,3%), полиграфии (на 9,1%), обработки древесины и производства изделий из дерева (на 6,6%) и выпуска химических веществ (на 5%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».