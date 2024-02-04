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Происшествия

Число погибших в Лисичанске выросло до 28 человек

09:05, 04.02.2024

Число погибших при обстреле пекарни в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщает МЧС России.

Работы проводились ночью, разобрано 65% разрушенных конструкций. По данным МЧС России, в число погибших входит один ребенок.

Сотрудники МЧС спасли 10 человек, находившихся под завалами.

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Происшествия
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