Число погибших в Лисичанске выросло до 28 человек
Число погибших при обстреле пекарни в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщает МЧС России.
Работы проводились ночью, разобрано 65% разрушенных конструкций. По данным МЧС России, в число погибших входит один ребенок.
Сотрудники МЧС спасли 10 человек, находившихся под завалами.
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